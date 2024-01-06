本地家族9億沽盧吉道屋地

上述盧吉道25號及26A、B號屋地，現為一幢兩層高獨立屋，地盤面積約31,544方呎，最高可建面積約11,687方呎，而現有物業總實用面積約11,487方呎；物業去年10月推出，當時有指市值約13億元。

成交價較去年市值低逾三成

換言之，項目以近9億元售出，較放售時市值低逾三成，以可建樓面計，每方呎樓面價約7.7萬元。

盧吉道對上一宗成交，為於2016年被評為一級歷史建築的盧吉道27號，物業曾由帝邦投資執行董事邱騰達或相關人士，於2017年以約7.1億元「賣殼」售予海航系或相關人士，以可重建約12,460方呎計，每方呎樓面價約5.7萬元，2019年海航把物業售予另一內地人士，有指作價約5億元，每方呎樓面地價僅約4萬元。

至於今次沽貨的詹姓家族，早於1999年以近1.45億元購入，帳面獲利約7.55億元或逾5倍。

恒地同區逾萬呎大宅擬今年推

值得一提是，由恒地（0012）或相關人士於1970年代已持有的盧吉道29A號獨立大屋，地盤面積約2.36萬方呎，可建樓面約1.17萬方呎，發展商指會於今年推出市場。

另資料顯示，九龍塘窩打老道156號濤苑一座洋房，實用面積6227方呎、連花園及天台，以1.08億元售出、實呎17,344元；原業主2004年以3370萬元購入，帳面獲利7430萬元或2.2倍。

「舖王」家族帳賺1倍沽華景園

此外，已故「舖王」鄧成波家族以約6000萬元售出港島南區華景園3座低層相連樓層B單位，實用面積合共2498方呎、實呎約2.4萬元；鄧氏家族2004年以共2718萬元購入，帳面賺3282萬元或1.2倍。

另外，鷹君（0041）家族成員羅志豪及相關人士，以3800萬元售出東半山嘉雲臺8座低層A室，實用面積1300方呎、實呎2.92萬元；原業主1997年以1900萬元購入，現帳面獲利1900萬元或1倍。