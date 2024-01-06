甘比東角道地舖獲近5000萬洽購

據悉，商舖業主尚在考慮，仍未正式落實成交。資料顯示，上述商舖租客為雪茄專門店，月租約10.8萬元，租期至2026年中，若甘比以意向價6000萬元出售，新買家預計獲2.2厘租金回報。

羅守輝沽東大街舖 料蝕6%

另市場消息指，資深投資者羅守輝或有關人士持有的筲箕灣東大街54至60號地下1號舖，面積約250方呎，最新連租約以約1180萬元易手、呎價4.72萬元；商舖現租予小食店，月租4.5萬元，意味新買家享租金回報約4.6厘。

羅氏等在2022年3月以1254萬元購入，持貨近兩年，帳面蝕74萬元或約6%。

紅磡商業中心呎價回到10年前

利嘉閣（工商舖）高級區域董事楊龍表示，紅磡商業中心新錄B座高層12室成交，面積約1271方呎，成交價約550萬元、呎價約4327元，呎價料重返10年前水平，惟原業主於2006年以240.6萬元購入物業，帳面仍獲利309.4萬元或近1.3倍。