薈鳴加推23伙 折實371.2萬起

嘉峯匯複式連雙車位7028萬成交

新盤部署推售，帶動一手市場氣氛，現樓新盤貨尾連環錄得成交。由嘉華（0173）發展、已屆現樓的啟德嘉峯匯，昨日以招標形式售出頂層複式戶，為區內今年首宗大額成交。該複式戶位於第1A座40樓及41樓A室，實用面積1893方呎，4房連套房設計，享啟德體育園及維多利亞港景致，單位附設607方呎平台和762方呎天台，連同兩個車位一併出售，成交價7028萬元，實呎37,126元。據悉，嘉峯匯自2019年12月起推售以來，累售1003伙，連車位合共套現約126億元，現僅餘最後3個頂層特色戶待售。

新港人2700萬購GRANDE MONACO

會德豐旗下啟德GRANDE MONACO，昨日錄得1宗成交，為1A座19樓B室，實用面積961方呎，4房連套房間隔，成交價2700萬元，實呎28,096元。買家為新香港人，喜歡項目臨近體育園，認為該區具長線投資價值，故購入作投資用途。

太古城3房1050萬沽 18年升逾倍

二手方面，市場續現減價盤，有用家趁機物色入市機會。龍頭屋苑鰂魚涌太古城本月暫錄得6宗成交，較上月同期只1宗成交，成交量明顯增加。中原地產副區域營業董事張光耀表示，太古城最新錄3房園景戶成交，單位為恆星閣低層F室，實用面積718方呎，原業主去年8月以1340萬元放盤，放售多時，至近日以1050萬元易手，累積減價290萬元或約22%，實呎14,624元。原業主2006年以433萬元購入，持貨約18年，帳面獲利617萬元，物業升值1.4倍。

沙田好運中心則錄低市價成交，美聯物業首席聯席區域經理梁兆堅表示，有關單位為柏林閣中層H室，屬實用326方呎兩房戶，原業主計劃移民，早前以520萬元放售，獲上車客垂青，議價後減價78萬元或15%，以442萬元易手，成交價低市價約一成，實呎13,558元。原業主2010年以225萬元買入，持貨14年，轉手帳面獲利217萬元或近1倍。

[香港地產]