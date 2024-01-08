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荃灣南豐紗廠獲環保認證殊榮

【明報專訊】作為老牌發展商的南豐，近年積極投放資源，以優化社區及環境發展，是貫徹集團已故創辦人陳廷驊提出「想到自己、想到對方」的經營理念；南豐香港地產處執行董事許謙讓表示，集團一直支持跨行業的可持續發展，而為表揚可持續發展的建築項目，香港綠色建築議會早前推出「零碳就緒建築認證」，南豐旗下兩個項目，分別是將軍澳廣場、荃灣地標式保育項目南豐紗廠（The Mills），獲頒相關認證，彰顯南豐對可持續發展的承諾。

稱加入節能設施不容易

許謙讓透露，將軍澳廣場屬已落成項目，在不影響租戶及住戶情况下，於項目內更換、或加裝具能源效益及減廢設施，具有一定難度；他續稱，由於商場內的佈局已經固定，加上有限空間，新機器或設施的體積大細，需要相當準確，安裝前亦需經過多重測試，避免發生故障而影響租戶。至於屬舊建築翻新項目的南豐紗廠，許稱項目基本上僅保留建築物外立面結構和外貌，但同時加入節能環保設施，兩者工序均不容易。

AIRSIDE測量租戶水電耗用

啟德AIRSIDE方面，因屬全新物業，許指出，從項目開始規劃時已決定注入環保元素，如將綠化面積覆蓋達整個項目三分之一，設置大型垂直綠化外牆等；同時採用數位化智慧平台，測量及收集租戶的用電、燃料消耗、用水等數據，協助租戶制定及實現可持續發展。

[發展商專訪]

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