荃灣南豐紗廠獲環保認證殊榮

稱加入節能設施不容易

許謙讓透露，將軍澳廣場屬已落成項目，在不影響租戶及住戶情况下，於項目內更換、或加裝具能源效益及減廢設施，具有一定難度；他續稱，由於商場內的佈局已經固定，加上有限空間，新機器或設施的體積大細，需要相當準確，安裝前亦需經過多重測試，避免發生故障而影響租戶。至於屬舊建築翻新項目的南豐紗廠，許稱項目基本上僅保留建築物外立面結構和外貌，但同時加入節能環保設施，兩者工序均不容易。

AIRSIDE測量租戶水電耗用

啟德AIRSIDE方面，因屬全新物業，許指出，從項目開始規劃時已決定注入環保元素，如將綠化面積覆蓋達整個項目三分之一，設置大型垂直綠化外牆等；同時採用數位化智慧平台，測量及收集租戶的用電、燃料消耗、用水等數據，協助租戶制定及實現可持續發展。

[發展商專訪]