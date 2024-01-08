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今年首個周末 十大屋苑成交10個月高

【明報專訊】2024年首個周末，二手交投市况不俗；綜合中原、美聯兩大代理行數據顯示，過去兩天，十大屋苑錄得約15至17宗成交，是自去年3月初周末後，相隔44個星期、近10個月的新高紀錄。

據中原統計，十大屋苑過去兩日錄約15宗成交，按周增1宗或7.1%，創44周、即近10個月新高；惟鰂魚涌康怡花園、藍田麗港城、將軍澳新都城和東涌映灣園卻零成交；另據美聯統計，過去兩日十大屋苑錄約17宗成交，同樣創44周新高。

太古城本月錄7成交 增兩倍半

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，1月首個周末未有新盤開售，二手業主願意折讓發售，令二手交投理想，料農曆新年前，二手交投將現小陽春。

中原副區域營業董事張光耀表示，鰂魚涌太古城本月至今暫錄約7宗成交，對比去年12月同期錄約兩宗成交，按月增加兩倍半，部分業主亦將議價空間收窄至約3%至5%。

其中唐宮閣高層F室，實用583方呎兩房戶、附裝修，原業主本月初叫價880萬元，數日後獲新買家洽談，議價後減價20萬元或約2.3%，以860萬元成交、實呎1.47萬元；原業主2011年以510萬元買入，帳面賺350萬元或近70%。

藍灣半島3房業主料損手27%

不過，個別業主於早前樓市暢旺時高位入市，當樓價下跌，或要面對蝕讓離場。

利嘉閣聯席董事武秉強表示，小西灣藍灣半島第7座高層D室，實用729方呎3房1套間隔、望海景，原業主累減160萬元或約13%後，至1060萬元易手、實呎1.45萬元，較市價低約15%，成交價料重返2015年同類單位價位；原業主2018年以約1460萬元買入，持貨約6年，帳面蝕400萬元或27%，連其他使費料實蝕逾480萬元或約33%。

世紀21奇豐物業分行經理楊麗娟稱，沙田濱景花園第5座中層G室，實用554方呎3房1套，原業主叫價690萬元，放盤僅1日減價72萬元或10%，至618萬元沽出、實呎1.11萬元；原業主2009年292萬元購入，持貨14年，帳面賺326萬元或1.1倍。

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