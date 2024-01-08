港灣豪庭特色戶月租1.5萬 呎租47元

珀麗灣獲即睇即租 兩房租1.68萬

事實上，農曆新年將至，部分租客加快落實租樓決定。

香港置業助理分區董事熊建明表示，馬灣珀麗灣1月租務市况承接去年12月旺勢，其中5期第31座高層G室，實用約526方呎兩房間隔、望深井海景，業主以1.73萬元放盤，吸引外區客洽詢，經議價後以1.68萬元承租，實用呎租約32元，即微減500元或3%，新租客即睇即決定租入。

上述單位業主於2006年斥263.2萬元購入，享租金回報率約7.7厘。

東涌本月暫錄15宗租賃成交

另外，中原分行經理曹嘉華表示，東涌區本月至今暫錄得約15宗租賃成交，其中，東堤灣畔第9座中層D室單位，實用527方呎兩房間隔、望山景，家具亦算齊備，業主放盤叫價1.7萬元，經議價後以1.58萬元租出，實用呎租約30元，即減價1200元或7%。

上述單位業主於2021年以790萬元買入，享約2.4厘租金回報率。