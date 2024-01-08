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薈鳴兩日收逾500票 再推46伙

【明報專訊】2024年首個周末，新盤市場聚焦日前開價、宏安地產（1243）旗下黃大仙約15個月樓花薈鳴的收票情况，市場消息指出，薈鳴過去兩日累收逾500張入票，以項目首兩張價單涉73伙計，超額約6倍；發展商打鐵趁熱，維持提供30%最高直減折扣，以折實均呎16,488元新加推46伙，整批折實均呎比首推50伙的15,326元，高近8%，相信是反映單位景觀及樓層之不同。

新推單位折實均呎近1.65萬

薈鳴新加推的46伙，1房佔26伙、兩房20伙，1房折實價390.9萬元起。以昨日新加推的6樓E室為例，實用375方呎兩房戶、位處單邊位，價單定價853.1萬元、呎價22,749元，相較1號價單、同層景觀相若的6樓D室（實用350方呎兩房戶），價單定價717.4萬元、呎價20,497元，以呎價而言高出約一成。

宏安地產執行董事程德韻表示，入票人士不乏高端人才通行證持有人，以及資助出售房屋申請者。

綜合市場資訊，2024年首周，整體一手成交累積錄約70宗。

信置樓盤一周售8伙 吸金逾億

信置（0083）及會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙II，新沽出第2座2樓A室，實用1001方呎3房戶，成交價2680萬元、實呎2.67萬元。連同旺角ONE SOHO，信置系樓盤今年首周共售約8伙，吸金總額逾1億元。

YOHO WEST周末兩日沽5伙

新地（0016）天水圍天榮站YOHO WEST，過去兩日連售5伙，包括第3B座32樓、33樓及42樓B11室，屬實用266方呎開放式戶，成交價371.9萬至391.4萬元、實呎1.39萬及1.47萬元；項目今年至今售約10伙、套現總額約4950萬元。

九建（0034）將軍澳現樓海茵莊園，今年至今亦售出6伙、套現逾3100萬元。

恒地（0012）大角嘴利奧坊‧壹隅，亦錄今年開齋成交，為第2座26樓A室，實用405方呎兩房間隔、位處大單邊位，以1018.71萬元成交，實呎2.51萬元。

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