迎海今年開齋 海景3房呎售1.55萬

代理料新春後將現小陽春

美聯首席高級營業經理李天傑表示，迎海今年首宗二手成交為第1座高層E室，實用798方呎3房1套間隔；原業主以1380萬元放售，經洽購後以1238萬元易手，累減142萬元或10%，實用呎價約15,514元。

上述原業主2014年約1037.5萬元一手購入，持貨9年，帳面獲利約200萬元或19%。李續稱，部分買家因樓價已累積一定跌幅，加上估計農曆新年前後將出現小陽春，料短期內二手交投將有所回升。

太古城長情業主沽貨帳賺22倍

事實上，不少屋苑已錄得今年開齋成交。中原資深區域營業董事趙鴻運表示，港島東藍籌屋苑太古城寶安閣中高層C室，實用714方呎3房間隔，望內街景，原業主累減430萬元或31%，以970萬元易手，實呎13,585元，據悉新買家來自東南亞，入市需付樓價15%辣稅即涉145.5萬元。

上述原業主早於1980年以42.4萬元一手購入，持貨43年，帳面大賺927.6萬元或22倍。

中原副區域營業經理王勤學表示，元朗半新盤朗城滙第1座高層F室，實用533方呎兩房間隔，原業主開價780萬元，減價28萬元或約4%，至752萬元沽出，實呎14109元；原業主2021年2月以993.6萬元買入，持貨近3年，帳面已經蝕逾241萬元或24%，若連使費料有機會實蝕約285萬元或29%。

朗城滙兩房業主損手三成離場

另中原資深分區營業經理林溢斌表示，東涌東堤灣畔於元旦日連錄2宗成交，其中第6座中層F室，實用607方呎兩房間隔、享山景及園景，以615萬元易手，低銀行估價約65萬元或近一成、實呎10132元。

不過，原業主於2012年初以約400萬元入市，帳面仍賺約215萬元或約54%。

明報記者 歐陽慧恩

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