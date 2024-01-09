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薈鳴第三度加推23伙 折實均呎逼1.8萬

【明報專訊】預料為今年首個全新開售樓盤、宏安地產（1243）旗下黃大仙15個月樓花薈鳴，市場估計，過去3日累收約650張票，連昨晚第三度加推23伙，薈鳴目前共有142伙已開價，即超額3.6倍；宏安地產執行董事程德韻透露，項目最快今天上載銷售安排，周六首輪開售。

3日收650票 超額3.6倍

薈鳴最新加推4號價單涉23伙，屬中高層1房、兩房戶，維持最高折扣30%，折實價417萬至693萬元，整批折實均呎17,917元，比上周首推50伙折實均呎15,326元高17%，相信是樓層、景觀不同之反映。新加推10樓實用245方呎C室1房戶為例，價單定價596.3萬元、呎價24,339元；對比同層、同景觀1號價單10樓實用226方呎B室1房戶，價單517.1萬元、呎價22,881元，以呎價計前者高6%。

新地（0016）馬鞍山雲海別墅，新售出Camellia Avenue 1號屋，實用3222方呎4房3套間隔、附花園，成交價7088.8萬元、實呎2.2萬元；同系天水圍Wetland Seasons Bay第1期，透過售出別墅WV6地下B室，實用1121方呎4房連書房間隔、連花園，成交價1581.8萬元、實呎1.41萬元，屬項目今年首宗一手成交。

恒地（0012）旗下毗鄰港鐵佐敦站、已屆現樓的本木，招標售出22樓B2室，實用721方呎3房設計，成交價1900萬元、實呎2.63萬元，買家成交期360日，惟若90日提早完成交易可獲1%回贈，上述為本木今年首宗一手成交。另嘉華（0173）牽頭的啟德跑道區新盤啟德海灣，中原為該盤買家提供優惠，即日起至1月31日，首5名經中原購入兩房連儲物室、或3房戶之買家，可獲贈2萬元餐飲禮券。

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