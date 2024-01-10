恒隆藍塘道洋房 買家獲回贈逾13%

扣除回贈實呎低見4.35萬

上述為33號B室，實用4599方呎，5房5套間隔，連1325方呎平台、131方呎天台及393方呎庭院，並設按摩池，實呎約50,011元，為2021年6月後、逾兩年半以來首宗成交。就成交紀錄冊資料，今次買家需於3月26日前完成交易，並可獲得相當於樓價合共13%的現金回贈，另有10萬元「渣甸山畔現金回贈」，以樓價2.3億元計，回贈總額將達3000萬元，扣除現金回贈後，實際樓價僅2億元，實呎低見4.35萬元。

事實上，項目推售至今，撇除內部轉讓共售出9伙，除今次一伙外，其餘成交實呎均逾6萬元，最高更近7.4萬元，「大劉」前女友呂麗君2016年購入的一伙，實用4571方呎，成交價2.883億元，實呎達63,072元，惟當時發展商未有公布現金回贈金額。嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹外早前推出實用4253方呎的1座5樓A室分層戶於周五招標，據招標文件顯示，買家可獲發展商提供2275萬元「家具津貼現金回贈」。