中國生態旅遊會展廣場淪銀主盤 市值2.5億

去年中曾售3.1億 買家其後撻訂

資料顯示，中國生態旅遊集團2007年9月逾1.02億元購入上述物業，一直自用。該集團去年6月以約3.098億元售出，呎價約3.44萬元，呎價屬該廈去年新高。據悉由香港影像有限公司購入，公司董事為郭龍、李之林，不過買家購入約1個月後便撻訂，並遭殺訂樓價10%、即約3098萬元。銀行去年接管該物業，早前委託世邦魏理仕作獨家代理出售。世邦魏理仕香港資本市場及私募投資部董事黄懿誠表示，單位內設私人洗手間，將以現狀出售，預計吸引不少本地及內地客出價競投。

另內地品牌汽車近月積極進駐本港，第一集團董事魏深儀指出，廣汽AION新能源汽車最新租用旗下九龍灣宏照道第一集團中心地下1號舖。中原（工商舖）工商部董事劉重興表示，此屬該公司香港首個展銷廳，該舖建築面積約2777方呎，月租18萬元，呎租約65元，是次更為第一集團錄得的今年首個租賃成交個案。

廣汽AION斥18萬租第一集團中心舖

劉氏補充，隨着內地電動車品牌承租地舖，對整個項目的招租有正面幫助，目前宏照道23號尚餘一個地舖招租，建築面積2382方呎，呎租叫價65元，而寫字樓單位亦招租，發展商更先推19至21樓全層樓面招租，建築面積14488方呎，意向呎租28元，即月租約40.57萬元。第一集團中心為九龍灣區內全新寫字樓，樓高21層，設3層地庫停車場、5個商舖及81個寫字樓單位，中高層單位享啟德體育園景觀。