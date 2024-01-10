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新港人2300萬沽迎海 5年實蝕逾兩成

【明報專訊】踏入2024年，馬鞍山迎海系列錄新香港人蝕讓個案。世紀21奇豐高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山迎海‧駿岸8座中層A室，實用1453方呎，4房雙套連工人套間隔，享山景，以2300萬元易手，實呎15,829元。原業主為近年由內地來港的新香港人，2019年2836.8萬元一手購入，帳面已蝕536.8萬元或19%，連使費料實蝕約680萬元或24%，為屋苑最少3年來蝕幅及蝕讓金額最大宗個案。

瑧環年半首錄成交 一房千萬易手

西半山瑧環冰封1年半後首錄二手成交。中原副分區營業經理姚文龍表示，瑧環中層E室，實用449方呎，1房間隔，原以1250萬元放盤多月，因單位有租客居住，未能睇樓，但業主議價空間大，累減250萬元或兩成後，終以1000萬元易手，實呎22,272元，為屋苑最少3年新低。原業主2010年1104萬元一手購入，持貨近14年帳面蝕104萬元或約9%，連使費料實蝕155萬元或14%。

萬景峰兩房842萬沽 同類5年新低

荃灣萬景峰錄今年首宗二手成交。中原高級資深分區營業經理陳麗嫦表示，屋苑6座中層F室，實用508方呎兩房間隔，以842.19萬元沽出，實呎16,597元，做價為屋苑同類5年新低。原業主2020年1月930萬元買入，帳面蝕87.81萬元或約9%，連使費料實蝕約140萬元或15%。

美聯助理區域經理潘正道表示，深井豪景花園25座低層B室，實用1382方呎，3房1套連工人套房間隔，享海景，累減約240萬元或24.5%後，以740萬元連車位沽出，重返2013年水平，實呎5355元，跌穿6000元大關。

原業主1990年以189萬元購入，帳面升551萬元或近3倍。

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