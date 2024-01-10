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規劃署不反對新世界漢口道建110伙

【明報專訊】除積極發展北部都會區土地外，新世界（0017）亦併購市區舊樓，該集團去年初透過強拍統一尖沙嘴漢口大廈業權，去年9月申請作商住發展，擬重建成110伙住宅及寫字樓，總樓面約13.88萬方呎。該宗申請將在本周五城規會審理，據規劃署文件顯示，該署不反對有關申請，料可獲批准其申請。

據規劃署文件顯示，從規劃角度而看，擬建項目密度及規劃並非不可接受，申請人興建全新建築物時，會將樓宇後移、加入垂直綠化等元素，此舉不會對周邊景觀構成負面的影響。該署經考慮後不反對該申請，料申請在本周五獲城規會討論時，將可獲「開綠燈」。

可建近14萬呎商住樓面

資料顯示，上述申請地點位於尖沙嘴漢口道43至49A號，物業1959年落成，樓齡約65年，原屬11層高的商住物業，地下為商舖，1樓或以上為住宅單位。新世界或有關人士早年進行收購，並在2019年向土地審裁處提出強拍申請，去年2月獲批強拍令，同年3月透過強拍統一項目業權。

項目地盤面積約1.16萬方呎，坐落於商業地帶，申請人擬作分層住宅及准許的辦公室、商店及服務行業/食肆用途，並於去年向城規會提交申請，計劃以地積比率12倍作發展，興建一幢28層高綜合大廈，當中作辦公室、零售樓面佔較多，約9.9萬方呎；另計劃興建110個住宅單位，涉及3.96萬方呎，總樓面約13.88萬方呎。

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