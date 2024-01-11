moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

毛玉萍新抱斥3450萬 購碧瑤灣4房戶

【明報專訊】港島老牌豪宅不乏承接，市場消息稱，薄扶林碧瑤灣第30座中層戶，實用約2119方呎，4房間隔，享海景，成交價3450萬元，實呎16,281元，買家為毛玉萍新抱、喜來登旺舖主席「太子女」任靄婷，是次以個人名義首置入市，即只需付4.25%稅款。

原由恒生創辦人之子持有 帳賺2670萬

任靄婷為名媛毛玉萍新抱，她認為單位樓價合乎預期，打算作長線投資，並以個人名義首置方式購入，而成交價較屋苑之前交易低逾一成。資料顯示，原業主由健平有限公司持有，公司董事為鄭莉及何厚煌，何厚煌為恒生銀行創辦人之一何添之子，亦是澳門前行政長官何厚鏵堂兄，他們1999年3月以約780萬元購入，持貨快將25年，帳面獲利約2670萬元或3.4倍。

翻查資料，任靄婷與其丈夫、即毛玉萍兒子俞俊材上月以1.02億元沽出中半山嘉慧園一個中層H室及一個車位，實用3349方呎，4房雙套間隔，實呎30,457元。據代理消息指出，嘉慧園單位放售逾半年，最初叫價高達1.65億元，即成交價較叫價大減6300萬元或38%，二人持貨約8年，帳面蝕讓180萬元，連使費料實蝕約830萬元或近8%。

永隆伍氏家族2730萬沽上林3房戶

另由永隆銀行創辦人伍氏家族成員伍步騰等持有的大坑上林2座極高層C室，實用1017方呎，3房1套間隔，去年10月起低調放售，當時叫價3600萬元，放售數月後，終在上月以2730萬元易手，累積減價870萬或24%，折合實呎26,844元。伍氏家族2010年12月以2597.3萬元一手購入，持貨逾13年，帳面僅獲利132.7萬元或近5%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款