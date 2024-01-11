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凱滙特色戶4020萬沽 3年來最大宗成交

【明報專訊】由信置（0083）、華置（0127）及市建局合作發展的觀塘凱滙，入伙已3年，最新透過招標售出一伙特色戶，單位為1座50樓A室，實用面積1543方呎，4房1套連工人套間隔，附設142方呎平台，以及內置樓梯連接1347方呎天台，以4020萬元成交，實呎26,053元。根據土地註冊處紀錄，凱滙最高成交價於2021年錄得，位於第3座52樓H室，實用1495方呎，以4903.6萬元沽出，實呎32,800元。換言之，是次為屋苑近3年來最大宗一手成交。

全盤1999伙售罄 套現約260億

據成交紀錄冊顯示，買家簽署臨時買賣合約時，要支付相當於樓價5%、即約201萬元訂金，餘下金額則於簽署臨約後120天內繳付，是次交易亦包括兩個車位。售出上址後，亦象徵由2018年12月開售的凱滙，全數單位已沽清，項目共提供1999個單位，套現約260億元。另外，已屆現樓的恒地（0012）旗下啟德HENLEY PARK，新錄今年首宗一手成交，位於1A座17樓F室，實用384方呎，1房間隔，以799.35萬元成交，實呎20,816元。資料顯示，買家選用90天即供付款計劃，享有樓價一成折扣。

薈鳴今截止認購 暫收近千票

周六將有多個新盤推售，有豪宅項目亦乘勢推出單位招標，原屬高銀金融（0530）前主席潘蘇通私人持有、現由羅兵咸永道會計師事務所接管的何文田傲玟，周六起推出兩伙進行招標，包括第3座26樓A室及27樓A室，面積分別2120方呎及2182方呎。招標會分兩個階段進行，本月底截標。

華懋發展的薄扶林碧麗軒，亦推出第2號洋房招標，實用面積4389方呎，樓高3層，設有180方呎花園及300方呎花園，周六早上11時至中午12時進行招標。碧麗軒以低密度發展，僅提供21個單位，包括5間洋房及16伙複式單位。至於四度加推的宏安（1243）黃大仙薈鳴，訂於周六首輪開售165伙，將於今日截票，據悉5日暫約970票，超額約5倍。

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