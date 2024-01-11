moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

宏安青山道連約舖2300萬易手

【明報專訊】正部署推售黃大仙全新盤薈鳴的宏安地產（1243），亦趁工商舖市况回暖，出售非核心物業套現。市場消息稱，由宏安地產持有的長沙灣青山道220至240A永隆大廈地下E舖及1樓，地舖面積817方呎，1樓面積466方呎，合共面積1283方呎，業主去年9月起放售，當時叫價3280萬元，近期獲準買家垂青，議價後連租約以約2300萬元易手，減價980萬元或近30%，呎價1.79萬元。

據悉，上述商舖由位元堂以10.4萬元租用，即買家可享租金回報約5.4厘。

約3年多累賺840萬或近兩成

翻查資料，宏安地產2020年10月以4300萬元購入永隆大廈地下D、E舖及1樓，當時以交吉形式購入，購入後分拆招租，D舖獲牙醫租用，E舖則由位元堂承租，每月租金收入約18.4萬元。D舖2021年7月以2840萬元售出，連同最新售出的E舖，沽出物業後共套現5140萬元，即宏安地產帳面獲利840萬元或近20%。

創豪坊中層單位2.8萬放租

另外，數年前大批活化工廈拆售，部分小業主將單位招租。美聯工商營業董事羅嘉偉表示，獲委託代理九龍灣宏光道8號創豪坊中層單位放租事宜，單位面積989方呎，另設361方呎平台，業主意向租金約2.8萬元，折合每方呎約28.31元，以業主2017年購入價計，預計租金回報約2.1厘。羅氏表示，單位間隔四正，附設寫字樓裝修，配備獨立洗手間及冷氣，租客可即租即用。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款