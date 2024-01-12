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會德豐今年擬推6盤 涉約2200伙 較去年賣樓量約1038伙增逾倍

【明報專訊】去年樓市表現疲弱，發展商為避淡市紛紛收起部分推盤計劃。踏入2024年，市場憧憬美國減息及樓價見底等因素，各大發展商近日才陸續公布售樓大計。向來土儲甚豐的會德豐地產更宣布今年有意推售約2200伙，料涉約6個新盤，預計較去年總銷售約1038伙急增逾倍。會德豐副主席兼常務董事黃光耀表示，集團土儲仍足夠用約5年。事實上，今年有意推售的新盤中，不少早已獲批預售，並已部署推售多時，其中將軍澳日出康城12A期，早於去年8月已獲批預售，卻至本季才決定推出。

明報記者 歐陽慧恩

黃光耀表示，市場預期息口已見頂，估計美國將於今年減息，加上近月屢見專才及長線投資者入市，期望至年底樓價可升約8%，而該集團去年在港銷售總額接近160億元（連車位及合作項目），按年升約七成，期內累售約1038個單位。黃又表示，今年料將推出5至6個全新盤，涉及最多單位為去年8月已獲批預售的日出康城12A期，涉650伙；至於有意同時於本季推出的灣仔春園街舊契項目，涉88伙，屋苑戶型涵蓋1房至兩房。

黃光耀：美或減息 本港樓價料升8%

會德豐今年中至第三季擬推出超級豪宅新盤山頂種植道1號，料以現樓形式推售，項目共設20幢洋房，實用面積介乎4600至7500方呎，當中15伙暫作長線收租，只推售其中5幢。同期亦擬推出的還有啟德Park Peninsula承豐道19號項目第1期，提供361伙；值得留意，該項目共設3期，所涉1590伙早於2022年11月已全數獲批預售，能隨時悉數推出。至於第四季，該集團將推港鐵黃竹坑站港島南岸第6期，涉463伙，為港島南岸最後一期發展項目。此外，市場預期今年將推啟德承豐道23號MIAMI QUAY II，由於該項目早於2022年6月已獲批預售，1期亦已於去年入伙，料大有機會隨時推出。

康城12A去年8月批預售擬本季推

雖然近期樓市氣氛稍回暖，但綜合市場資訊，1月份至今主要新盤仍累錄約15宗取消交易或撻訂個案。會德豐地產旗下、已屆現樓的啟德GRANDE MONACO，據成交紀錄冊顯示，原於2021年2月以1236.2萬元、實呎2.46萬元售出的第1B座26樓B室，屬實用501方呎兩房間隔，買家取消交易料撻大訂，遭沒收10%訂金涉約123.6萬元。另嘉里（0683）等黃竹坑港島南岸第2期揚海，新錄兩宗撻大訂，單位為1B座22樓F室及31樓F室，均屬實用464方呎兩房戶型，均於2021年以1628.43萬及1737.12萬元售出，買家新近取消交易料撻大訂，遭沒收10%訂金涉逾162萬及173萬元，即兩宗共涉殺訂總額逾336萬元。

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