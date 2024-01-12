moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

薈鳴明開售165伙 累收1160票超額6倍

【明報專訊】今年首個開售全新盤、樓花期長約15個月的宏安地產（1243）黃大仙薈鳴，明日首輪開售，項目昨截票，自上周六至昨日累收1160個認購意向登記，超額認購6倍。宏安地產執行董事程德韻表示，首輪開售165伙、市值約7.8億元，涵蓋5伙開放式戶、96伙1房戶、64伙兩房戶，折實價338.8萬至744.5萬元，折實實呎1.42萬至1.99萬元，整批折實均呎16,622元。

近一成入票者為內地專才

宏安地產營業及市務高級經理陳永盟表示，據初步分析數據顯示，近一成入票者料為內地專才，另外近五成為現居東九龍同區居民；又稱視乎明日銷情，不排除即日加推單位應市。

此外，星星地產（1560）首個住宅項目元朗雨後，近日連沽兩伙，其中一宗成交單位為19樓A室，實用454方呎，兩房間隔，以653.57萬元成交，實呎約14,396元。另一宗成交單位為23樓P室，同樣實用454方呎，兩房間隔，望元朗工業區一帶，以622.94萬元沽出，實呎13,721元，連同較早前賣出的3伙，本月已沽5伙。雨後共有335伙，開售至今已沽出181伙或佔單位總數54%。

維港1號本月暫售出5伙

已屆現樓、中海外（0688）位於啟德跑道區的維港1號，本月亦連錄多伙貨尾成交。市場消息指出，維港1號第2B座16樓C室，實用459方呎，兩房間隔，採開放式廚房，以949.4萬成交，實呎20,684元，項目本月暫錄5宗一手成交。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款