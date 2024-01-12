北都收回1690幅私地 料涉恒地長實等地

住戶最遲2026年首季遷出

據政府公告顯示，該批地皮佔地約109公頃，以及徵用被40個墳墓和17個金塔所佔用的政府土地（涉及面積約2180方米），公告張貼後3個月（即4月12日），地皮復歸或轉歸政府所有，政府會在土地復歸後，向相關土地業權人發放特惠土地補償。根據早前凍結登記所得的資料，古洞北/粉嶺北新發展區餘下階段發展範圍內共有1065個受影響住戶及313個受影響業務經營者，首批約780個住戶和207個經營者最早須於今年第三季遷出，最遲一批則為2026年首季分批遷出。

餘下階段受發展影響的住戶可自願申請提早遷出及領取安置補償，截至2023年11月30日，有889個住戶提出申請，當全面發展後，古洞北/粉嶺北新發展區將提供約8.62萬個住宅單位以容納約22.67萬人。

為發展北部都會區，政府2022年初就公布古洞北、粉嶺北一帶收地程序，其後更推出標準補地價金額，當時6幅包括分別由恒地（0012）、長實（1113）等發展商持有之土地已包括在內（及後增至9幅），惟市况轉壞，政府去年調低標準補地價金額，而多家發展商仍未能與政府達成協議。發展局長甯漢豪本月初稱，雙方未能達成協議，主要是對地價有不同看法，但「若說是政府要求過高，亦可以是對方要求太低，低到不切實際」，政府亦需有守責任的基本態度，若不成事便需按原有規則進場收地。