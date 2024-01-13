緹外大宅6.2億沽 九龍分層新高 MOUNT NICHOLSON 4房戶售6億 兩年來首開齋

明報記者 林可為 江俊洋

屬九龍焦點豪宅新盤的緹外，2022年底推出至今累沽7伙、套現總額逾20億元，最新推出第1座6樓、7樓B室複式戶，實用面積8583方呎，5房5套間隔連3間工人房設計，附2777方呎天台和423方呎前庭，成交價6.19億元、實呎72,119元，買家成交期為今年12月27日，但可提前入住。成交紀錄冊顯示，買家可獲贈家具，以及兩個車位認購權（每個價值600萬元）；買方亦可獲發展商提供相等於樓價4.25%、或7.5%從價印花稅津貼，相關津貼百分比，會根據稅務局評估買家需支付的從價印花稅而釐定。

天瀧今年開齋 4房5690萬成交

至於九倉（0004）及南豐合作、會德豐地產銷售的山頂MOUNT NICHOLSON第3期，錄兩年來首宗一手成交；單位為D座實用面積4579方呎15樓D室，屬4房間隔連雙車位，作價6億元、實呎13.1萬元，買家成交期90日。發展商是次加入現金回贈條款，屬超級豪宅所罕見；買家若45日完成交易，可獲樓價5.2125%回贈。會德豐地產副主席及常務董事黃光耀表示，是次向買家提供提早成交現金回贈，讓買家財務安排更靈活，如提早成交，意味發展商亦可及早套現，屬雙贏做法。翻查資料，MOUNT NICHOLSON於2021年底售出的D座16樓實用面積4544方呎D室，成交價6.4億元、實呎14.08萬元，創亞洲一手分層住宅呎價新高。

MOUNT POKFULAM上樓書

昨日另一宗大額豪宅新盤成交，屬恒地（0012）牽頭啟德跑道區天瀧，位於第1座18樓實用面積1428方呎A室、屬4房雙套戶，透過招標以5690萬元售出、實呎3.98萬元，買家成交期180日。宏安地產（1243）黃大仙薈鳴今日首輪開售165伙之際，同系港島薄扶林道MOUNT POKFULAM昨上載樓書，項目提供7座洋房，實用面積3654至4810方呎；其中B屋面積最大，屬5套房間隔，附私家花園和泳池。