憧憬減息 CCL按周升0.24%終止7連跌

CCL雖暫見回穩，但指數仍為360周、即近7年次低，繼續於2017年2月中水平徘徊。CCL比2023年4月168.4點高位累跌12.37%，亦較2021年8月191.34點歷史高位跌22.88%。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，市場氣氛好轉，二手成交逐漸增多，整體樓價走勢將由連跌轉為反覆，CCL跌幅有望逐步收窄。楊氏稱，黃大仙薈鳴今天首輪開售165伙，收票反應理想，對二手樓價的影響，將於下月上旬公布的CCL才開始反映。

楊明儀又指出，上周政府公布暫停賣住宅地救市，未來數周樓市跌勢有機會減慢，而現時CCL距離新春前目標146點，只差1.57點或1.06%。

昇御門4房1838萬沽 10年實蝕兩成

不過，市場續錄蝕讓成交，利嘉閣聯席董事張金祥稱，紅磡昇御門1座中層B室連車位，單位實用面積1262方呎，4房1套間隔，以1838萬元成交，實呎14,564元，為屋苑同類單位年半來首宗二手成交。原業主2014年入市，單位及車位共約2011萬元，帳面已蝕約173萬元或9%，連使費計實蝕約277萬元或22%。

將軍澳蔚藍灣畔新錄「明賺暗蝕」個案，中原分行經理李俊龍表示，屋苑7座低層B室，實用面積947方呎，3房1套連工人套間隔，屬罕有放盤，以1330萬元易手，實用呎價14,044元，屬市價。原業主2017年3月1300萬元購入，持貨將近7年，帳面雖獲利30萬元或2.3%，不過連使費計實蝕約45萬元或約3.5%。

YOHO Town兩房失守500萬 實蝕22%

另外，美聯助理區域經理張國成表示，元朗YOHO Town 5座低層B室，實用面積393方呎兩房間隔，以538萬元放售，獲外區用家以496萬元承接，實呎約12,621元。上址原業主2018年以600萬元購入單位，持貨約6年，帳面蝕104萬元或17.3%，連使費料實蝕約133萬元或約22%。