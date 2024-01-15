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十大屋苑半月72宗成交 升11% 第一城買賣多1倍 代理：未確認是轉角市

【明報專訊】踏入2024年，暫未有大型新盤開售，部分購買力回流二手市場，十大屋苑二手交投有回升迹象。中原地產統計，本月首兩周十大屋苑成交量共約72宗，較上月同期增逾一成，其中沙田第一城成交量更見倍升，表現最為標青。不過，代理界人士指出，樓價走勢仍處反覆期，未確定轉角市。事實上，新界開放式迷你戶續錄蝕讓，元朗錦田PARK YOHO GENOVA開放式戶樓價首度跌穿300萬元，有業主持貨3年實蝕34%離場。

明報記者

中原統計十大屋苑本月上半月錄72宗成交，較上月同期約65宗增約10.8%，其中新界老牌上車屋苑沙田第一城錄8宗成交，較上月同期急升1倍。此外，作為「樓市探熱針」的鰂魚涌太古城，上半月錄12宗成交，亦較上月同期急升逾七成。不過，受到新盤推售影響，剛過去的周末兩日十大屋苑錄9宗成交，按周回落40%。美聯分行亦統計，剛過去周末兩天十大屋苑錄約10宗成交，與前周同期17宗的44周高位比較，按周回落約41%，見4周低位，但仍連續4周保持雙位數水平。

太古城半月12宗 較上月同期增七成

十大屋苑中，中原地產資深區域營業董事趙鴻運稱，太古城剛過去周末錄1宗成交，較前周同期跌75%，其中恆星閣高層A室，實用748方呎，3房1套間隔，以1275萬元沽出，實呎17,045元，屬市價水平。原業主1996年4月533萬元買入，帳面獲利742萬元或1.4倍。

此外，中原地產區域營業董事黎宗文亦指出，後市開始明朗化，二手交投略有起色，沙田新城巿廣場本月錄兩宗成交，最新位於1座高層A室，實用876方呎，3房1套間隔，以1467.8萬元易手，實呎16,756元，原業主1997年825萬元購入，帳面獲利約642.8萬元或78%。

PARK YOHO開放式戶失守300萬

不過，新界開放式迷你戶再錄蝕讓。美聯助理區域經理張國成指出，PARK YOHO GENOVA開放式單位跌穿300萬元成交，為PARK YOHO系列歷來首次，位於15B座中層E室，實用251方呎，以295萬售出，實呎11,752元。原業主2020年底以420萬元購入，帳面蝕讓125萬元，若連使費料實蝕約143萬元或34%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓價走勢仍處反覆期，未確定轉角市，買家入市心態較猶豫，一般要減價較深才有承接。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明則認為，二手睇樓持續活躍，交投亦呈穩中向好之勢，惟不少業主憧憬未來樓市「撤辣」及減息在即，略為收窄議價空間，在「旺丁不旺財」下，二手交投需儲力再上。

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