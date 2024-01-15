半月5新盤錄20宗撻大訂 涉總樓價2.5億

料發展商共殺訂2840萬

事實上，即將進入收樓階段的蔚藍東岸，以及入伙已超過一年的晉環，本月分別連錄8宗及6宗撻大訂，合共已佔市場整體撻大訂個案的七成。上周五新增3宗撻大訂的蔚藍東岸，本月共錄8宗撻大訂，涉及成交金額由約746萬至1048萬元，合計7362萬元，以樓價15%計算，料共殺訂1104萬元，而在過去兩個多月，樓盤累計就有30宗撻大訂，隨着項目陸續入伙，相信相關個案將會陸續增加。晉環本月所錄的6宗撻大訂，全部於上周五登記，總樓價9232萬元，以樓價10%計，料殺訂約923萬元，發展商已上載銷售安排，該批單位將於明日重售。

餘下錄得撻大訂的新盤，則包括會德豐啟德GRANDE MONACO、長實（1113）油塘親海駅，以及嘉里（0683）等港鐵港島南岸揚海。

一手周末112宗成交 薈鳴佔96伙

另綜合市場消息，過去兩日新盤市場共錄約112宗一手成交，本月則暫錄約227宗買賣，較上月同期約782宗大跌七成，其中以上周六首輪開售165伙的宏安地產（1243）黃大仙薈鳴佔最多，宏安地產執行董事程德韻表示，薈鳴即日沽出96伙，佔可售單位約六成，套現逾4.8億元，當中最高成交價單位為20樓E單位，實用面積375方呎，買家選用「樓住人才付款計劃」，成交價705.9萬元，實呎18,824元。程又指出，由於項目銷售成績理想，集團考慮最快今日加推單位。

宏安地產營業及市務高級經理陳永盟表示，項目是次推出的付款辦法，包括供本地大學畢業生及新來港人選用的「樓住人才付款計劃（人才付款）」，以及供公屋住戶、資助出售房屋申請人及重建戶使用的「置業階梯共享付款計劃（階梯共享付款）」，首輪銷售中約18%買家選用「人才付款」，另有約75%買家使用「階梯共享付款」，兩者共佔首日銷售超過九成。