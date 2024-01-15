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明嘉福家族放售翡翠中心 市值3.8億

【明報專訊】市場續有老牌家族放售物業，其中明嘉福家族成員持有的中環威靈頓街98號翡翠中心一籃子商業物業，最新推出市場以公開邀約形式放售，截收日期為3月28日，物業市值約3.8億元。

第一太平戴維斯（香港）指出，有關物業包括翡翠中心地下A舖、 1至4樓、5樓A室、 6樓、 9樓A室、11至14樓及21樓，總建築面積約23,957方呎，呎價約1.6萬元。翡翠中心地下至3樓為商舖，4樓以上為寫字樓，是次出售之單位建築面積由約918至2920方呎不等，第一太平戴維斯董事總經理及投資部主管袁志光表示，參考近年同類物業成交，由資本策略（0497）發展的威靈頓街92號銀座式商廈，最高5層去年以約2.9億元出售，呎價約2.5萬元。世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷稱，是次出售之物業，佔全幢大廈總業權超過50%，物業亦可分拆出售，現時出租率達100%。

羅守輝等3308萬沽屯門商廈

此外，資料顯示，資深投資者羅守輝或相關人士持有的屯門富益商業大廈6、7、12樓全層連天台，總面積約14,472方呎，以3308萬元售出，呎價約2286元，大幅低於去年底放售時意向呎價約4500元近半，而羅守輝等2018年共以6875萬元購入上述一籃子物業連9個車位，雖然今次售出物業不包括車位，惟即使以每車位價約100萬元計，羅守輝等人仍要蝕讓離場。

另美聯工商舖資料研究部稱，去年12月份商廈買賣註冊宗數錄61宗，按月反彈約19.6%，而成交金額共錄57.6億元，按月上升約5.8倍，分散業權甲廈租售價分別按月上升約0.5%及下跌約0.7%，乙廈租售價分別按月下跌約1.9%及上升約0.6%。

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