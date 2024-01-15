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愉城交投靜 3房呎售1.36萬

【明報專訊】近期二手市場減價成交增加，部分屋苑因減價盤被消化，加上業主普遍憧憬今年將會減息，帶動樓價稍回升，放盤量亦見下跌。荃灣指標屋苑愉景新城，2024年1月截至9日止，暫未錄得二手買賣成交，12月份亦僅錄1宗，交投較《施政報告》公布減辣時市况明顯轉淡。

明報記者 歐陽慧恩

美聯助理區域經理鍾家豪表示，愉景新城第6座高層D室，實用610方呎3房1套戶，早前以830萬元易手、實呎13607元；原業主早於2001年235萬元購入單位，現帳面賺595萬元或逾2.5倍。

鍾續稱，部分業主因見港府減辣後，樓價未見明顯回升，料短期內會有一批單位願擴大議價空間，加上部分準買家認為，樓價已有明顯跌幅，料農曆年前後整體二手市場成交量，都會有較明顯升幅。

代理料新春前後成交活躍

世紀21奇豐高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山迎海‧駿岸8座中層A室，實用1453方呎4房雙套間隔、享山景，原業主以2500萬元放盤兩個月，減價至2300萬元易手，即累減200萬元或8%、實呎15829元；原業主為新香港人，2019年2836.8萬元一手購入，帳面蝕536.8萬元或19%，連使費料實蝕約680萬元或24%，料為屋苑3年來蝕幅、蝕讓金額最大個案。

迎海‧駿岸新港人業主料損手24%

市區方面，西半山瑧環冰封1年半後首錄二手成交。中原副分區營業經理姚文龍表示，瑧環中層E室，實用449方呎1房戶，原業主以1250萬元放盤，因單位有租客未能睇樓，累減250萬元或20%後，以1000萬元易手，實呎22272元，做價為屋苑約3年新低；原業主2010年1104萬元一手購入，持貨近14年，帳面蝕104萬元或約9%，連使費料實蝕155萬元或14%。

瑧環1房千萬易手 業主蝕逾一成

此外，繼續有內地專才客入市；中原副區域營業經理楊詠滔表示，新蒲崗譽‧港灣第6座高層A室，實用1037方呎4房連套戶、望維港景，累減550萬元或逾24%後，以1700萬元易手、實呎16393元，做價比屋苑同類單位低約10%，據悉新買家為專才客，料「先免後徵」節省約446.25萬元稅項開支；原業主2009年1061萬元一手買入，帳面賺639萬元或60%。

中原副區域營業董事陳凱超表示，西灣河嘉亨灣3座中層C室，實用947方呎3房連套間隔、享海景，累減220萬元或9%後，以2260萬元成交、實呎23865元，新買家為專才，料新政節省約581.95萬元稅項開支；原業主2014年4月以1650萬元買入，帳面賺610萬元或37%。

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