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Napoli突推74伙 折實均呎1.37萬 低3年前逾兩成 兩房折實647萬入場

【明報專訊】新春前部分新盤新增優惠促銷餘貨。正當泛海（0129） 元朗洪水橋滙都明日新一輪開售125伙前，新地（0016）入伙約4年的元朗錦田PARK YOHO Napoli，近3年來首次加推全新單位，突擊加推6號價單涉74伙，最高折扣率雖由原先16%調減至13%，但整批折實均呎約13,756元，相對2021年3月推出的5號價單的折實均呎約1.79萬元，低約23%；同時，今次提供回贈最高約15.5%。

明報記者 江俊洋

是次入場單位為21B座2樓B室，實用面積487方呎兩房戶，若以最高折扣13%、加1萬元直減折扣計，折實價646.8萬元、折實呎價1.32萬元。買家完成交易後獲最多15.5%回贈，淨樓價約546.5萬元、實呎約1.12萬元。

新地副董事總經理雷霆回應查詢時指出，PARK YOHO Napoli今次加推，是以市價推售，上一次推售已是約3年前，加上單位貨種不同，而不同買家購買亦有不同優惠，所以價錢上不能直接比較。

已屆現樓的PARK YOHO Napoli，單位總數712伙，自2018年9月開售以來，累售約520伙，目前待售餘貨估計逾190伙。值得留意，新地早前推出的天水圍YOHO WEST大開紅盤，而是次加推單位的PARK YOHO Napoli，同屬新界西北新盤。

連最高回贈15.5%計 兩房547萬起

PARK YOHO Napoli 最新加推6號價單涉74伙，分佈於21A及21B座，實用面積460至1012方呎，涵蓋兩房及3房間隔，包括8伙實用面積460至1012方呎連平台、或天台特色戶，扣除最高13%折扣、加1萬元直減折扣後，折實價646.8萬至2014.18萬元，整批折實均呎約13,756元，比2021年3月推出的5號價單折實均呎1.79萬元，低約23%。雖然新價單提供之最高折扣率，由原先16%減至13%，但新地新增一籃子回贈，包括7.5%印花稅直送、6%業主或外來人才回贈、1%不使用二按特別回贈、1%首置買家現金回贈等，買家完成交易可獲最高回贈約15.5%，即較之前提供約5%回贈明顯增加。

逸璟‧龍灣增3年成交期

此外，內房中冶（1618） 旗下已屆現樓青龍頭逸璟‧龍灣亦修訂部分價單，新增「ULTRA 1080 天付款計劃」，即約3年長成交期，買家採此種付款方法，樓價不獲折扣，但符合要求如支付不少於10%樓價等條款，可「先住後付」，若於90日完成上會，更可獲最高5%回贈 。

另外，宏安（1243）黃大仙薈鳴，繼上周六沽出96伙後，本周五起以招標方式推售18伙特色戶，包括8伙2樓連平台戶及10伙28樓連天台戶。

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