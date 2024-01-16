緹外錄付辣稅成交 涉3600萬 減辣後最多

發展商補貼一半辣稅涉1800萬

惟據成交紀錄冊資料，買家可獲發展商提供樓價7.5%印花稅津貼，即相關買家實際只需負責當中一半稅款、即涉約1800萬元。上述單位實用面積4436方呎、4房4套間隔，成交價達2.4億元、實呎5.41萬元，買家成交期至2024年12月27日，並可獲雙車位認購權、每個價值500萬元。

海日灣3210萬沽 買家獲回贈7%

綜合市場資訊，1月迄今整體新盤成交累積錄約235宗。億京旗下大埔白石角現樓海日灣，新錄3房單位一手成交。據成交紀錄冊顯示，海日灣 Court B第2座10樓A室，實用面積1329方呎3房連儲物房間隔，成交價3210萬元、實呎24,153元，買家可獲逾224萬元租客回贈，佔樓價約7%。

另外，長實（1113）沙田九肚麗坪路現樓名日‧九肚山，亦新售出第1座21樓C室4房戶，景觀可望沙田海、城門河景等一帶；單位實用面積1226方呎，成交價2128萬元、實呎17,357元，買家可享車位認購權。據悉，中標者為於區內工作之專才，料可慳550萬元辣稅。