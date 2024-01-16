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MONTEREY一房615萬沽 5年實蝕27%

【明報專訊】雖然市場期待下月公布的《財政預算案》有望再減辣，但市場續錄多宗二手蝕讓，其中將軍澳南MONTEREY一個一房單位，最新以約615萬元售出，實呎跌穿1.6萬元外，一手原業主持貨近5年，更勁蝕近220萬元。

香港置業首席分區董事劉浩勤指出，上述單位為MONTEREY 8座中層D室，實用面積385方呎，一房間隔，以615萬元售出，實呎15,974元，成交價為屋苑一房戶二手新低，呎價亦為屋苑二手新低。原業主2019年797.1萬元一手購入，當時選用1088天特長成交期，並享先住後付優惠，帳面蝕讓182.1萬元，若連使費料實蝕近220萬元或27%。

此外，美聯區域聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城50座一個最低層戶，實用面積304方呎，兩房間隔，以383萬元易手，實呎12,599元。原業主2020年10月495萬元購入，帳面蝕112萬元或22.6%，連同使費料實蝕逾135萬元或約27%。

第一城最低層兩房383萬沽

3年蝕27%

資料顯示，連同是次成交，沙田第一城本月有4宗同類單位成交，做價低於400萬元。中原副分區營業經理周家傑表示，火炭駿景園3座高層B室，實用面積594方呎，兩房間隔，望山景，以738萬元沽出，實呎12,424元。原業主2018年990萬元購入，持貨約6年，帳面蝕讓約252萬元或約25.5%，連使費料實蝕約306.4萬元或約31%。

另外，本月交投回升的鰂魚涌太古城，最新再有錄低價成交，位於高山台怡山閣低層A室，實用面積593方呎，兩房間隔，成交價700萬元，實呎僅11,804元，屬低價成交，原業主於1993年以250萬元購入，持貨31年帳面獲利450萬元或1.8倍。

內地專才752萬購都會駅細3房戶

不過，市場亦有內地專才入市，美聯首席助理聯席董事謝建業表示，將軍澳都會駅本月暫錄6宗成交，其中6座中低層E室，實用面積633方呎，細3房1套間隔，以752萬元成交，實呎11,880元，較市價低約8%。

上述單位原業主於2006年11月以約303.7萬元一手購入，帳面大賺448.3萬元或約1.5倍；而買家屬內地專才，受惠於「先免後徵」下，只需付22.56萬元稅項，較減辣前節省約203萬元辣稅。

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