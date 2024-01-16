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浸會醫院1.37億購偉業街105號全幢

【明報專訊】東九龍包括觀塘、九龍灣一帶近年有多幢活化工廈，並吸引用家入市，其中近年罕有入市的浸會醫院，最新就以1.37億元購入觀塘偉業街105號活化工廈全幢，呎價約6595元。

上述偉業街105號為一幢活化工廈項目，樓高11層，並於2019年完成活化及改建，總建築面積約20,772方呎，業主去年10月推出市場拆售，意向呎價約5900元至8000元，其中面積1676方呎的8樓全層，更曾以1030萬元售出，呎價6146元，惟有關交易最終未有完成，物業最終以全幢形式售出，作價1.37億元，呎價6595元。

資料顯示，物業新買家為香港浸信會醫院（HONG KONG BAPTIST HOSPITAL）。事實上，雖然浸會醫院持有不少物業，但近年多以沽貨為主，如2021年4月就以1.62億元把九龍灣企業廣場1期2座7樓，以及3座7樓，售予亮碧思集團總裁黃樹雄等，當時持貨約9年，現帳面獲利約2600萬元，賺幅約兩成。

APM Monaco 9000萬放售鑽石會大廈

另外，摩納哥珠寶品牌APM Monaco或相關人士持有的中環都爹利街8至10號香港鑽石會大廈1樓全層，面積約3600方呎，最新推出市場放售，意向價約9000萬元，呎價即約2.5萬元。APM Monaco或相關人士2011年以5760萬元購入，現放售價約較13年前購入價高3240萬元或56%。負責是次放售的世邦魏理仕指出，該廈位於都爹利街，於1981年落成，今次放售物業，由業主自用，按現狀交吉出售，而大廈對上一宗成交要追溯至2021年，位於4樓全層，面積4137方呎，當時亦由APM Monaco或相關人士購入，成交價1.25億元，呎價約30,215元。

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