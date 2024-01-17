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天晉IIIB一房售550萬 屋苑二手新低

【明報專訊】踏入2024年逾兩周，在股市持續下挫之際，二手市場亦繼續錄得減價、或蝕讓成交。香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳天晉IIIB新錄今年首宗二手成交，為第1A座極低層G室，實用364方呎1房間隔，原業主2021年7月放盤開價750萬元，累減200萬元或27%後，以550萬元易手、實呎15,110元，為屋苑首次有同類單位成交價見「5字頭」，料屬屋苑新低二手價。

上述原業主2014年12月以469.2萬元一手買入，帳面仍獲利80.2萬元或17%。劉補充，撇除內部轉讓，屋苑同類單位對上一宗最低價，約於2021年1月以630萬元成交，相比2020年曾高見814萬元做價，是次一房成交價回落逾32%。

佘詩曼3000萬增持維港頌單位

另一方面，最新憑劇集《新聞女王》膺三料視后、在本港擁有不少物業作投資的藝人佘詩曼，資料顯示，北角維港頌第3座實用1034方呎的中層A室3房戶，最新登記以3000萬元轉讓至佘詩曼名下，實呎約2.9萬元；不過，單位原由另一名姓佘的人士，於2017年以約2795萬元一手購入，相信是次屬內部轉讓。

鰂魚涌老牌屋苑南豐新邨，新錄今年首宗二手成交；美聯首席高級營業經理蔡玉峰表示，屋苑第5座中層實用516方呎3房戶，原業主叫價約668萬元，議價後以618萬元成交，實呎11,977元，即累減50萬元或7.5%；原業主2020年以約896萬元購入，帳面蝕約278萬元，若連稅項及其他雜費，料有機會實蝕約325萬元或36%。

南豐新邨3房業主料損手36%離場

此外，專才客繼續是樓市生力軍。中原首席分區營業經理王秉義表示，奧運站柏景灣第9座中低層G室，實用466方呎兩房間隔，原業主減價65萬元或7%後，以863萬元售出、實呎18,519元，新買家據悉為專才客，料受惠「先免後徵」新政策，目前只需付約25.9萬元印花稅項，料節省約233萬元稅款開支；原業主2017年以818萬元購入，帳面獲利45萬元，若連其他使費計，料有機會實際微蝕離場。

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