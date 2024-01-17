moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

專才2.2萬租太古城兩房 呎租38元

【明報專訊】年初向來被視為是住宅租務淡季，但在專才赴港因素的剌激下，近日私宅租務表現仍然活躍；利嘉閣首席聯席董事林俊傑表示，鰂魚涌太古城順安閣低層G室，實用面積580方呎、為屋苑兩房「則王」，外望內園及少海景，業主原叫租2.3萬元，減價1000元或4%後，以2.2萬元租出，實用呎租約38元，新租客為內地專才客，在太古坊上班，參觀單位後即向業主洽租。

林續稱，單位業主於2006年以約325萬元購入，租金回報率高見8.1厘。

#LYOS花園特色戶呎租35.5元

除市區大型屋苑外，新界新樓亦受租客追捧，長實（1113）旗下元朗洪水橋#LYOS，去年底已正式入伙，中原副區域營業經理王勤學表示，屋苑入伙後已錄約7宗租賃成交，其中第1B座地下連花園特色戶，實用282方呎1房間隔、連花園約85方呎，業主叫租1.28萬元，獲租客即睇即租，減價至1萬元租出、實用呎租35.5元，即減價2800元或22%。

上述業主2021年以479.7萬元一手購入，享約2.5厘租金回報率。王續稱，#LYOS現時有約28個放租盤，最平為開放式單位，月租叫價9800元起。

朗濤海景3房零議價4.5萬租出

此外，大單位租盤亦獲承接。鷹君（0041）發展、位於大埔白石角的朗濤，屬區內的半新盤。

中原分行經理曾嘉匯表示，朗濤第9A座中層A室，實用面積1224方呎3房連套間隔、可望吐露港海景，業主叫租約4.5萬元，獲區內家庭租客零議價承租，實用呎租約37元；業主2022年以2400萬元購入單位，享約2.3厘租金回報率。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款