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周生生家族成員 2250萬購屯門舖

【明報專訊】疫情過後，本港物業市場先後錄得多宗資深投資者家族沽售個案，但亦有部分老牌家族成員入市；其中周生生珠寶家族成員，上月底斥資2250萬元，向宏安地產（1243）等購入屯門天生樓「孖舖」，料租金回報率約3.9厘。

上述為屯門天生樓地下11號A及B號「孖舖」，面積合共528方呎，呎價4.26萬元，舖位買家以UNITED STRONG (PACIFIC) LIMITED名義登記，董事包括周敬成及何晏平，為周生生珠寶家族成員。資料顯示，該舖位現由便利店租用，合共月租約7.5萬元，即租金回報率約3.9厘。

呎價4.26萬 原由宏安趙朗等持有

宏安地產與投資者趙朗、即長實（1113）執行董事、有「樓神」之稱的趙國雄的兒子，於2021年以3億元，購入天生樓地下及1樓合共11個舖位，前年計劃拆售惟未獲承接，直至去年減價重推。

此外，原由凱施餅店老闆蕭偉堅及相關人士持有、位處元朗大馬路90號地下連閣樓的舖位，面積約1870方呎，上月底由銀主以4500萬元沽出、呎價2.41萬元。

凱施餅店老闆原持有元朗舖 10年貶值六成

資料顯示，上述物業由資深投資者鍾春榮及相關人士購入。舖位現時由家品店短租，目前長租每月叫租約18萬元，若以叫價租出，租金回報約4.8厘；上述舖位由蕭偉堅家族於2014年1月斥資1.1億元購入，意味最新成交價較10年前買入價，大幅貶值6500萬元、跌價幅度59%。

另一方面，「木器大王」傅世彪家族瑞生集團或有關人士等，連環沽售尖沙嘴力寶太陽廣場商廈物業，其中面積1440方呎的11樓06室，以約1700萬元售出、呎價約1.18萬元，該家族於2013年以約2094萬元購入，持貨11年，帳面蝕約394萬元，蝕幅19%。

同時，面積約3275方呎的8樓07室，則以約4257萬元售出、呎價約1.3萬；原業主2014年以4323萬元購入，持貨10年，帳面蝕66萬元或1.5%，售出上述兩單位後，該家族共套現5957萬元，合共帳蝕460萬元。

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