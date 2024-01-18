弦海1房350萬沽 5年實蝕四成 屋苑1年15宗二手成交 業主全蝕讓離場

明報記者 江俊洋

2018年開售的屯門弦海，當時首批最平一伙為實用162方呎的6樓D室開放式戶，折實288.88萬元，實呎17,832元，而首批折實均呎則為15,791元，一度成為屯門開售均呎最高的新盤，個別單位亦曾高見逾1.9萬元。中原分區營業經理葉津榮表示，弦海高層R室，實用339方呎，1房間隔，以350萬元沽出，實呎10,324元，為屋苑二手呎價新低。原業主2019年4月546萬元一手買入，翻查資料，業主當時未有獲得發展商回贈，持貨近5年，單位帳面蝕196萬元或36%，若使費料實蝕221.3萬元或約41%。

18年折實均呎15791元 貴絕屯門新盤

近月弦海已連錄實蝕約四成的二手成交，上月屋苑中層A室，實用321方呎，1房間隔，獲新盤向隅客以350萬元購入，實呎10,903元。原業主2018年553.36萬元一手購入，帳面蝕203.36萬元或37%，連使費及發展商回贈料實蝕逾200萬元或37%。換言之，屋苑約一個月內再錄二手勁蝕個案。近年市場開始錄得屋苑二手交投，但以蝕讓居多。翻查資料，由去年1月至今，屋苑共有15宗二手買賣，全屬蝕讓個案，帳面蝕幅由2%至37%不等。

瑧蓺納米樓5年貶值五成

事實上，近年以超高價開售、主打納米樓的半新盤，均先後錄勁蝕個案，包括新世界（0017）旗下的西營盤瑧蓺，屋苑中層E室，實用221方呎開放式間隔，上月以400萬元易手，實呎約18,100元，屋苑二手呎價首跌穿2萬元。原業主2018年678.8萬元一手購入，當時實呎高達3.07萬元，帳面損手278.8萬元或41%，連使費料實蝕約315萬元或約46%。不過屋苑最矚目成交為去年8月，單位位於高層J室，實用221方呎，開放式間隔，以490萬元成交，實呎22,172元。原業主為內地客，於2018年10月以1025.2萬元一手購入，實呎46,389元，創全港納米樓最高呎價紀錄，及後淪為銀主盤，成交價較當年購入價大減535.2萬元或52%。該單位其後以1.7萬元租予就讀港大的內地生，並預付一年租金涉約20.4萬元，租金回報逾4厘。