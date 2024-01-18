緹外推4房大宅周日起招標

屬九龍焦點豪宅的緹外，單計今個月已售出兩伙、吸金總額逾8.2億元；至於最新加推的第2座6樓B室，實用4258方呎、屬4房4套連雙工人房間隔，連兩個停車位認購權；各車位認購價為500萬元，招標時間為1月21日至31日。

揚海增3宗撻大訂 涉殺訂364萬

揚海方面，新增的3宗撻大訂個案，包括第2A座28樓E室、第2B座8樓F室，屬實用340餘方呎1房戶，以及第1A座22樓C室、實用524方呎兩房戶，於2021年9月分別以1168.1萬至1890.9萬元售出，買家原已簽訂正式買賣合約，惟昨日取消交易料撻大訂，估計遭沒收5%至10%訂金，涉金額58萬至189萬餘元，3宗共涉殺訂總額逾364萬元。嘉里已上載銷售安排，同於本周日重售該批單位。綜合市場資訊，本月至今主要新盤，累錄約29宗撻訂個案，其中26宗屬撻大訂，單計揚海有7宗。

名日‧九肚山3日連沽3伙

成交方面，新界樓盤仍具承接力，長實（1113）旗下沙田九肚麗坪路現樓名日•九肚山，過去3日連錄3宗成交、吸金逾6100萬元，新售出第1座12樓C室，實用1226方呎4房戶，成交價1900萬元，實呎15,498元，買家享車位認購權；單位向東南，可望沙田海、城門河一帶景觀。另兩個新界西北新盤，昨天共錄5宗成交，包括泛海（0129）元朗洪水橋滙都售出4伙，套現約2052萬元；新地（0016）天水圍天榮站YOHO WEST，以568.65萬元售出第2A座19樓A8室，實用454方呎兩房戶，實呎12,525元。