仲量聯行：未來3年住宅供應仍過剩 延長樓價跌勢

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，2018年至2023年間，住宅供應持續高於年均一手成交量的基準，至2023年11月，樓價已經較2018年下跌10.4%，預期住宅供應將在當前周期內（2018年至2027年）保持高位，樓價跌勢可能會延長。

料新盤銷售速度放緩

他表示，自2010年主動賣地機制開始以來，政府本季賣地計劃首次未有推出住宅用地招標，使本財政年度的土地供應預計單位數量為11,530個，低於12,900伙的年度目標，是次調節未來供應的措施可能會促使當前供應過剩周期結束，然而由於貨尾積壓，市場仍可能面臨一個漫長的調整期。

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，由於缺乏對住宅需求的利好刺激因素，預計今年新盤銷售速度將持續放緩，發展商投地勢將謹慎。

五大發展商過去3年

佔賣地總樓面六成

他又指出，過去在港積極投地的內房，現時投地參與度已顯著放緩，內房佔政府賣地中的住宅總建築面積的比例從2018年至2020年52.3%，下降至2021年至2023年僅14.3%。相反，五大本地發展商在政府賣地中所佔的比例，則從2018年至2020年的51.9%，上升至2021年至2023年的61.4%，預期此情况將會持續。

戴德梁行：灣區今年一手回升5%

另戴德梁行指出，去年內地通關後，未見大灣區樓市及投資市場出現大幅反彈，但該行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻表示，在各項調控政策放寬下，潛在買家的入市壓力得以紓緩，預期今年將有更多港人考慮於各大灣區城市置業，預料一手住宅成交每月平均宗數有望達3.3萬宗水平，即全年總成交有望回升5%至接近40萬宗水平。