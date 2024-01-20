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深灣軒一周3成交 低層兩房650萬易手

【明報專訊】在業主願意減價出貨的情况下，多個屋苑交投轉活。過去每月僅錄零星成交的鴨脷洲深灣軒，過去一周卻連錄3宗成交，而龍頭指標屋苑鰂魚涌太古城，有3房戶以2075萬元易手，為近兩個月屋苑最大額成交，本月迄今亦已錄22宗買賣，平均每日多於1宗成交。

中原地產分區營業經理梁浩祥表示，深灣軒過去一周連錄3成交，其中1座低層F室成交，實用面積480方呎，兩房間隔，望避風塘海景，以650萬元沽出，實呎13,542元，成交價重返2017年同類做價水平。新買家為年輕上車客，見最近樓價回調，遂物色單位自用。原業主2004年1月215萬元一手購入，持貨約20年，帳面獲利435萬元或逾兩倍。

另太古城本月至今已錄22宗成交，較上月全月16宗升近四成，美聯分行市務經理（銷售）陳昌裕表示，雅蓮閣中層H室單位，實用面積1114方呎，3房1套連儲物房，屬屋苑內優質單位，獲同區客以2075萬元承接，並為近兩個月內屋苑最大宗成交，實呎18,627元。原業主2014年約1870萬元購入，帳面獲利約205萬元或約11%。

太古城3房2075萬沽

屋苑近兩月最大宗

另中原地產資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山本月暫錄約51宗二手成交，按月增逾六成，其中新港城Ｑ座中層05室，實用面積361方呎兩房戶，以480萬元易手，實呎13,296元。原業主1994年以166萬元購入，持貨約30年，帳面獲利約314萬元或約1.9倍。

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