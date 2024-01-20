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甘道9號洋房66萬租出 呎租128元

【明報專訊】近期超級豪宅除錄得多宗買賣外，亦不乏租務個案。市場消息指出，由南豐或相關人士持有的山頂甘道9號一幢洋房，最新以月租約66萬元、實呎約128元租出，為近半年來最大宗租務成交。

近半年最大宗超級豪宅租賃

上述洋房實用面積5149方呎，採5房5套間隔，連兩個工人套房，並設有私人花園及泳池，據悉，發展商南豐或相關人士，最初叫價73.8萬元，近日終以約66萬元租出，實用呎租約128元水平。

資料顯示，市場對上一宗最大額豪宅租賃，為九倉（0004）旗下山頂種植道11號洋房11 PLANTATION ROAD一幢實用面積10,804方呎的洋房，去年9月以約110萬元租出，實用呎租約102元，惟租金較2021年租出時的約135萬元回落約18.5%。

另外，市場消息指出，跑馬地玫瑰新邨D座高層2室，實用面積2000方呎，3房1套間隔，則以約7.5萬元連兩個車位租出，實用呎租約37.5元，業主去年初以約4850萬元購入，租金回報約1.9厘。

玫瑰新邨連兩車位7.5萬租出

香港置業市務經理（銷售）袁世昌指出，觀塘凱滙2座高層J室，實用面積485方呎，兩房間隔，以2萬元租出，實用呎租41.2元，業主去年8月約1096.1萬元一手購入，租金回報約2.2厘。

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