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CCL回穩一周後跌0.5% 重返2017年初水平

【明報專訊】樓市觀望氣氛濃厚，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，雖然上周公布的CCL微升0.24%，並終止7連跌之勢，但最新報146.84點，指數再度下跌，按周跌0.49%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，有關數字反映去年12月25至26日聖誕節長假當周市况，在利率見頂、政府救市措施等刺激下，二手成交明顯增多，部分買家加快入市，短期樓價走勢有反覆向下迹象。

本周CCL見361周、即近7年新低，重返2017年2月中時水平，指數比去年4月168.4點高位累跌12.8%，亦較2021年8月191.34點歷史高位跌23.26%。指數尚未反映拆息回落及發展局公布今季停售住宅地，相信未來數周樓價跌幅可能收窄。CCL只要再跌0.84點或0.57%，便到達新春前146點目標水平。至於1月16及17日恒指大幅下挫兼跌穿萬六關口，對本地二手樓價的影響將於2024年2月上旬公布的CCL才開始反映。

周末二手睇樓量按周升2% 9周新高

另利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，業主有感市况偏淡，紛紛下調叫價吸引買家承接，令周末二手指標屋苑預約睇樓量保持升勢。據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄945組客戶於周末預約睇樓，按周上升2.2%，為近9周新高。陳氏指，按地區劃分，港島、九龍及新界三區指標屋苑的周末預約睇樓量兩升一持平，其中以港島區的升幅最大，該區8個指標屋苑於周末暫錄135組客戶預約睇樓，按周上升3.8%；新界區21個指標屋苑於周末暫錄480組客戶預約睇樓，按周升3.2%，而九龍區21個指標屋苑本周末暫錄330組客戶，與上周數量相同。

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