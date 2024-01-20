CCL回穩一周後跌0.5% 重返2017年初水平

本周CCL見361周、即近7年新低，重返2017年2月中時水平，指數比去年4月168.4點高位累跌12.8%，亦較2021年8月191.34點歷史高位跌23.26%。指數尚未反映拆息回落及發展局公布今季停售住宅地，相信未來數周樓價跌幅可能收窄。CCL只要再跌0.84點或0.57%，便到達新春前146點目標水平。至於1月16及17日恒指大幅下挫兼跌穿萬六關口，對本地二手樓價的影響將於2024年2月上旬公布的CCL才開始反映。

周末二手睇樓量按周升2% 9周新高

另利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，業主有感市况偏淡，紛紛下調叫價吸引買家承接，令周末二手指標屋苑預約睇樓量保持升勢。據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄945組客戶於周末預約睇樓，按周上升2.2%，為近9周新高。陳氏指，按地區劃分，港島、九龍及新界三區指標屋苑的周末預約睇樓量兩升一持平，其中以港島區的升幅最大，該區8個指標屋苑於周末暫錄135組客戶預約睇樓，按周上升3.8%；新界區21個指標屋苑於周末暫錄480組客戶預約睇樓，按周升3.2%，而九龍區21個指標屋苑本周末暫錄330組客戶，與上周數量相同。