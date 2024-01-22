會德豐籲政府全面「撤辣」救市 倡預算案「派糖」 調減市民印花稅

明報記者 林可為 江俊洋

2023年全年整體新盤成交累積錄約1.07萬宗，雖然相較第五波疫情大爆發的2022年全年僅錄約9285宗，按年回升約15%，但與去年初本港和內地恢復通關後，市場原預期可達1.4萬至1.5萬宗，仍存在相當落差。

市場資金充裕 惟高息窒礙交投

黃光耀指出，本港市場資金相當充裕，惟息口仍高企，影響交投氣氛，無論是用家，抑或投資者的入市態度均審慎，很多人寧願將手頭資金轉做定期存款，導致交投萎縮。

儘管市場憧憬美國將於今年下半年開始減息，加上港府推出專才輸入計劃反應不俗，但黃光耀認為，2024年樓市仍具相當挑戰性，預計上半年樓市只會平穩橫行，發展商會採取先求（銷）量策略，待完成整固後，下半年整體樓價始逐漸回升，期望樓價全年可升5%至8%，惟相信要到2025年才出現較明顯升浪。

他強調，地產與整體經濟緊扣，樓市如持續下滑，勢不利香港整體經濟，而陳茂波將於2月底公布新一份《財政預算案》，黃光耀認為，政府要提振樓市，應該在「減辣」方面再多做點工夫，建議應全面撤銷所有辣稅，以刺激買家入市意欲；同時，政府應考慮調低對本港市民徵收的印花稅水平，作為「派糖」之舉措。

康城12期成重頭炮 主打兩房

根據政府去年10月公布，針對境外買家和公司客的買家印花稅BSD，以及新住宅從價印花稅（俗稱DSD），均由原先15%，調減一半至7.5%；同時對境外專才，採先免後徵新舉措。

至於新盤銷售部署，會德豐地產早前已預告，今年計劃推出5至6個新盤，黃指出，單位總數1335伙、已獲批預售樓花的將軍澳日出康城第12期，將是集團今年重頭炮；項目提供的戶型涵蓋1房至3房，其中以兩房作主打，佔比逾五成，樓花期長逾1年。

今年一手成交追落後 料重上1.3萬宗

他認為，雖然日出康城第12期的客源，將繼續以港人為主流，但隨着來港定居置業的專才增加，預料此類客源的比例，將由之前平均佔約10%，增加至15%到20%。

展望2024年市况，黃光耀認為若下半年起落實減息，全年整體一手成交可「追落後」，有望重上1.2萬至1.3萬宗，按年回升約17%。

（發展商專訪）

[香港地產]