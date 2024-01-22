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積極支援社企 倡商界履行社會責任

【明報專訊】ESG概念，即環境、社會及企業管治，近年已成為社會和不少企業相當重視的環節；作為本港大型發展商之一的會德豐地產，旗下發展項目除於過去數年，取得環保認證外，多年來與不同社福機構、社會企業合作，為本港基層市民「送暖」；會德豐地產副主席及常務董事黃光耀，現時身兼「伙伴倡自強」社區協作計劃諮詢委員會主席，他認為今時今日商業機構，不能只純粹做生意，亦需要建立公司品牌形象，以及積極履行社會責任的文化，讓客戶可產生共鳴。

辦愛心市集 促住客良心消費

事實上，自新冠疫情過後，他留意到不少買家或業主都開始關注ESG議題，亦成為他們購買物業的考慮要素之一，同時部分社企在兼顧商業及社會責任下，營運上出現困難，所以社企更需要大型商業企業的協作。黃光耀表示，集團近年積極投入支援、協助社企營運，甚至作出若干投資，透過舉辦不同活動，將社企與集團旗下屋苑業主連繫起來，如去年底曾舉辦愛心市集，邀請10間社企擺設攤位，讓屋苑業主可以認識這些社企的運作及理念，作出良心消費。

在商業運作以外，集團亦可接觸到社會不同階層，讓基層人士對社會對出貢獻，希望達到共贏；他強調，集團未來會繼續與其他社企，保持合作，令社企作可持續發展。

此外，在基層市民的住屋供應環節上，會德豐在大埔汀角路黃魚灘項目、大埔林村的土地共享項目，均可為基層市民提供安身之所，料受惠人士將數以萬計。

[香港地產]

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