積極支援社企 倡商界履行社會責任

辦愛心市集 促住客良心消費

事實上，自新冠疫情過後，他留意到不少買家或業主都開始關注ESG議題，亦成為他們購買物業的考慮要素之一，同時部分社企在兼顧商業及社會責任下，營運上出現困難，所以社企更需要大型商業企業的協作。黃光耀表示，集團近年積極投入支援、協助社企營運，甚至作出若干投資，透過舉辦不同活動，將社企與集團旗下屋苑業主連繫起來，如去年底曾舉辦愛心市集，邀請10間社企擺設攤位，讓屋苑業主可以認識這些社企的運作及理念，作出良心消費。

在商業運作以外，集團亦可接觸到社會不同階層，讓基層人士對社會對出貢獻，希望達到共贏；他強調，集團未來會繼續與其他社企，保持合作，令社企作可持續發展。

此外，在基層市民的住屋供應環節上，會德豐在大埔汀角路黃魚灘項目、大埔林村的土地共享項目，均可為基層市民提供安身之所，料受惠人士將數以萬計。

[香港地產]