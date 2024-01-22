十大屋苑周末6成交 個半月新低

分析：港股拖累 市場氣氛差

據中原統計，十大屋苑於過去兩日錄約6宗成交，按周跌33.3%，連跌兩周，成交量屬6周新低，其中鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨、沙田第一城、東涌映灣園零成交。

另美聯統計，過去周末十大屋苑錄得約7宗買賣，較上周末的10宗回落約30%，同屬6周新低。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2024年樓市交投雖見好轉，但近期股市大跌，投資市場氣氛轉差，負面情緒影響樓市。

YOHO TOWN兩房料蝕25%

事實上，近期二手市場依然不乏蝕讓個案；中原分行經理彭成裕表示，元朗指標屋苑YOHO TOWN新錄第1座低層戶易手，實用393方呎兩房戶，原業主去年10月以600萬元放盤，累減138萬元或23%後，以462萬元成交，實呎11,756元。

上述單位原業主於2019年底以570萬元買入，持貨約4年，帳面蝕108萬元或19%，連印花稅及雜費，料有機會實蝕約140萬元或25%。

美聯首席高級營業經理蕭俊健表示，鰂魚涌逸樺園新錄今年首宗二手成交，為第1座高層D室，實用614方呎兩房戶，原業主叫價約1350萬元，累減約130萬元或一成後，以1220萬元易手，實呎19,870元；原業主2007年6月以約538萬元購入，帳面獲利682萬元或1.3倍。

中半山老牌名廈業主損手逾一成

港島老牌屋苑亦錄蝕讓；中原副區域營業經理張志波表示，中半山鳳凰閣第1座中層戶，實用1119方呎3房1套間隔，以1678萬元連車位沽出、實呎14,996元；原業主2017年3月以1800萬元連車位買入，持貨7年，帳面蝕122萬元或約7%，連各項使費計，料有機會實蝕逾224萬元或約12%。

[香港地產]