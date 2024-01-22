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揚海原撻訂1房949萬重售 平兩年前19%

【明報專訊】新盤市場過去兩日以銷售餘貨為主，其中嘉里（0683）、港鐵（0066）等合作發展的黃竹坑港島南岸2期揚海，早前有3個單位撻訂，發展商安排昨日重售並沽出1伙，為第2A座28樓E室，屬實用341方呎1房戶，成交價948.66萬元，實呎2.78萬元，是次成交價較2021年9月首次售出的價錢1168.12萬元，低約219萬元或19%，主要由於買採用不同付款方法。

同屬港鐵上蓋項目，與華懋合作的何文田瑜一•天海，亦剛售出第2A座8樓C室，實用593方呎兩房連儲物室間隔，成交價1785.96萬元，實呎3.01萬元，據悉買家居住於新界，購入單位作換樓自住。

瑜一系列累售439伙 吸金75億

整個瑜一系列去年初推出至今累售439伙，套現約75.2億元。

此外，中海外（0688）旗下啟德跑道區現樓維港1號，過去兩日售出兩伙，吸金約2233萬元，其中第1A座19樓H室，實用643方呎3房1套間隔，成交價1386.3萬元，實呎2.15萬元。

1月新盤累錄約310宗成交

另外，恒地（0012）紅磡必嘉坊第3期Baker Circle Greenwich亦沽1伙，為7樓實用265方呎J室，屬1房戶，以509.8萬元成交，實呎1.92萬元。

綜合市場資訊，1月迄今新盤市場累積錄約310宗成交。

[香港地產]

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