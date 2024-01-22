揚海原撻訂1房949萬重售 平兩年前19%

同屬港鐵上蓋項目，與華懋合作的何文田瑜一•天海，亦剛售出第2A座8樓C室，實用593方呎兩房連儲物室間隔，成交價1785.96萬元，實呎3.01萬元，據悉買家居住於新界，購入單位作換樓自住。

瑜一系列累售439伙 吸金75億

整個瑜一系列去年初推出至今累售439伙，套現約75.2億元。

此外，中海外（0688）旗下啟德跑道區現樓維港1號，過去兩日售出兩伙，吸金約2233萬元，其中第1A座19樓H室，實用643方呎3房1套間隔，成交價1386.3萬元，實呎2.15萬元。

1月新盤累錄約310宗成交

另外，恒地（0012）紅磡必嘉坊第3期Baker Circle Greenwich亦沽1伙，為7樓實用265方呎J室，屬1房戶，以509.8萬元成交，實呎1.92萬元。

綜合市場資訊，1月迄今新盤市場累積錄約310宗成交。

[香港地產]