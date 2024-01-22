上月商舖租務總額 3135萬挫近兩成

不過，由於多個內地餐飲品牌近期先後落戶本港核心地段，料將帶動舖位租賃市道個別發展，料農曆新年前後的消費、餐飲高峰期，可為商舖租賃市場帶來新景象。

中原（工商舖）商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，市場錄多宗內地餐飲品牌進駐本港的租務個案，包括旺角彌敦道601號創興廣場地下A舖，獲木屋燒烤以約26.8萬元承租，該舖位面積約2583方呎，呎租約104元。

內地餐飲進駐 蜜雪冰城插旗旺角

另外，旺角彌敦道636號銀行中心廣場地下5號舖，面積約635方呎，亦以約20萬元獲內地茶飲品牌店蜜雪冰城承租，呎租約314元。何續指出，不少在內地甚具知名度的餐飲品牌，近期積極在香港插旗開設分店，料將成今年商舖租賃市場的生力軍。空置率方面，去年度商舖吸納情况較2022年為佳，其中港島商舖空置率改善情况較明顯，以灣仔為例，上月空置率5.7%，較去年11月的5.71%，下調0.01個百分點，而與2022年同期的12.87%相比，更大跌7.17個百分點。

[香港地產]