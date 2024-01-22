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業主願減價 盈翠成交增

【明報專訊】踏入2024年，二手市場氣氛好轉，不少業主願意減價放盤，吸引買家入市，令成交量增加。本月截至15日，青衣指標屋苑之一、位於青衣港鐵站上蓋的盈翠半島暫錄5宗成交，較上月同期錄1宗成交急增。事實上，青衣區本月已累錄23宗買賣成交，快追平上月全月25宗。

明報記者 周悅蜓

中原高級資深分區營業經理黃國強表示，盈翠半島第2座中層A室，實用752方呎，3房1套連工人房間隔、望海景；原業主叫價1200萬元，減價30萬元或2.5%後，以1170萬元成交、實呎15559元；原業主於2000年3月以404萬元購入，持貨近24年，現帳面獲利約766萬元，單位期內升值約1.9倍。

3房戶減價2.5% 1170萬易手

黃續稱，現時盈翠半島的樓價已回落15%至20%，不少準買家看準貼近估價或減價盤入市，加上加息周期料見頂，整體入市氣氛好轉。

事實上，同區另一大型屋苑灝景灣，亦錄成交；中原分區營業經理黃政遠表示，灝景灣第5座高層A室，實用853方呎4房連套間隔、享海景；原業主叫價1580萬元，減價315萬元或近兩成後，以1265萬元成交、實呎14830元；原業主2009年4月以500萬元買入，持貨近15年，帳面獲利765萬元或1.5倍。

灝景灣海景4房1265萬沽出

不過，市場亦錄二手蝕讓個案，中原高級資深分區營業經理溫明峯表示，馬灣珀麗灣第21座高層A座，實用549方呎兩房戶、望海景，以588萬元沽出，實呎10710元，較銀行估價低約3%，買家為區內上車客；原業主2015年中以580萬元買入，是次成交價重返8年多前水平，期內帳面雖微賺8萬元，但如連使費計算，料有機會實蝕約21萬元或約4%。

珀麗灣兩房業主損手4%離場

市區方面，中原首席分區營業經理王秉義表示，奧運站柏景灣第9座中低層G室，實用466方呎兩房間隔，原業主開價928萬元，減價65萬元或7%後，以863萬元成交、實呎18519元，新買家據悉為專才客，原先是租客，受惠「先免後徵」，買家目前只需付3%，即約25.9萬元的印花稅項，料較減辣前節省約233萬元辣稅；原業主2017年以818萬元購入，持貨約7年，帳面獲利45萬元，連其他使費計，料有可能微蝕。

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