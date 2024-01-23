建灝：持200億元物業 海外佔兩成 見證港樓市近10年興衰 羅建一稱續專注港市場

明報記者 林尚民

身為「富三代」的羅建一，2013年與父親羅家駒成立建灝地產，當時本港樓市正值上升周期，不少新晉發展商加入市場。他表示，公司當年僅8至10名員工，並投得屯門虎地官地（即現時18逸品）作為頭炮，翌年再投得啟德大型項目（現發展成天寰），集團去年成立10周年，其間不斷成長，至今職員人數已增至約70人，公司所持物業（包括持有作長線收租及正在發展物業）市值已逾200億元。

4英國物業每年1.6億租金收入

事實上，過去10年，本港樓市曾踏上高峰，但受疫情、加息等因素而進入調整期，建灝地產可謂見證本港樓市興衰。被問及本港樓市上落有否影響公司發展，羅建一表示，公司發展方向不會一成不變，2020年便因應市况進軍英國商業物業市場，現時所持有的4個英國項目，就為集團帶來每年約1.6億元的穩定租金收入，集團及後更進軍日本北海道二世古，現持有一幅約30萬方呎的地皮，計劃興建15幢度假式洋房，日後將會發售。

羅氏稱，目前集團旗下正發展連同保留收租之物業，合共市值約200億元，當中來自海外的物業市值約40億元，佔旗下物業市值比例約兩成，未來集團將繼續國際化及多元化拓展業務，並擬在本港及外地發展更多商業及住宅項目，貫徹集團「以設計創建未來」的企業理念，但集團未來會繼續以香港為基地，不過海外與本港物業比重，就沒有特定比例。他補充，集團仍會以住宅發展為主，因為由買地、設計至入住，當中的成功感較大，且回報期較商業物業更快。

料「撤辣」可刺激投資需求

被問及本港樓市及發展商投地策略，羅建一稱，淡市下集團賣樓速度減慢，投地亦趨向審慎，並認為本港樓市跌浪自2019年起，但疫情後市場預期的報復式消費落空、俄烏戰爭導致能源價格上升，繼而美國央行利率轉「鷹」，導致利息向上，本港經歷長達4年的跌浪，情况不尋常，但目前在息口見頂下，跌浪已完結，料年中有機會減息，預計今年整體樓價有望升5%。對於下月公布的《財政預算案》，羅指出，作為地產商，當然希望政府可全面「撤辣」，減少干預市場，因目前市場主要是成交量太低，而「撤辣」力度加大，將可刺激投資需求。

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