ONE STANLEY次季推 洋房最大7000呎

最大洋房擁近萬呎花園及天台

項目所在地皮於2016年以28億元投得，目前已屆現樓，建灝地產集團首席行政總裁及主席羅建一稱，樓盤擬今年次季以現樓推售，並分兩階段推出，樓盤提供50個分層戶及32幢洋房，分層戶實用面積800餘至逾2000方呎，洋房實用面積約2700至7000方呎。獨立洋房戶戶向海，並設私人升降機，部分還有私人泳池，其中最大面積的洋房擁有逾9700方呎私人花園和天台，項目提供155個私家車位，所有車位均配備電動車充電設施。

他表示，集團銳意把樓盤打造成世界級豪宅地標，由國際著名設計師Robert A.M. Stern設計，靈感源自歐洲小鎮，並以來自葡萄牙的石灰岩打造，而項目以本港及內地家庭客為主要對象，售價會參考南區物業。另集團今年亦會推出橡樹街項目，羅建一稱，項目設約120伙，主打1房及兩房戶。至於尖沙嘴商業項目21 ASHLEY方面，目前已有三成樓面租出，包括獲本地大型醫學影像檢驗中心預租8064方呎樓面，商舖亦已獲餐飲集團承租。

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