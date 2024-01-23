moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

馬鞍山本月二手成交破50宗 7個月高

【明報專訊】股市表現低迷，惟農曆新年前二手交投有回升迹象。美聯分行首席高級營業經理李天傑表示，馬鞍山本月至昨天暫錄逾50宗二手成交，創去年6月上旬後的7個月新高，其中天宇海第3B座中層C室，實用面積743方呎，3房1套間隔，獲外區客838萬元承接，實呎11,279元。原業主2010年484.2萬元購入，持貨約14年，帳面獲利約353.8萬元或73%

內地專才478萬購偉華中心兩房

至於鄰區的沙田及大圍，本月亦暫錄約50宗成交，較上月同期增約兩成，當中不乏內地專才入市。中原高級資深分區營業經理敖國偉表示，位於沙田市中心的偉華中心本月「開齋」成交，位於第1座高層F室，實用面積358方呎，兩房間隔，望開揚景，以478萬元沽出，實呎13,352元。新買家為內地專才，料可透過先免後徵，只需付9.55萬元印花稅項，較「減辣」前慳約133萬元辣稅。原業主2011年2月230萬元買入，持貨約13年，帳面獲利248萬元或逾1倍。

雖然二手交投明顯回升，但成交價依然未見大幅反彈。元朗指標屋苑之一新元朗中心，一個最低層3房呎價見近年新低。

中原副區域營業經理王勤學表示，屋苑第5座最低層戶，實用面積870方呎，3房1套連儲物房間隔，以743萬元易手，呎價8540元，是相隔約一年後，屋苑再有成交呎價低於1萬元。原業主1996年8月280萬元買入，持貨約27年半，帳面賺463萬元，升值近1.7倍。

新元朗中心呎價不足1萬 見近年低位

王氏續指出，同類單位2022年4月做價高見1145萬元，即最新樓價回落約35%，而剛過去周末兩日，元朗錄7宗二手成交，3房單位佔4宗。

另資料顯示，玩具商詹榮光家族持有的山頂盧吉道25及26A&B號大宅，早前以8.38億元沽出，項目佔地31,544方呎，可建面積為11,687方呎，每方呎樓面地價7.17萬元，買家以華盛嘉有限公司名義購入，董事名字以普通話拼音，並持有中國護照，今次入市需付樓價15%辣稅，即涉約1.257億元，料為去年《施政報告》後最大的辣稅個案，但若買家購入後作重建，有機會獲退回部分稅款。詹榮光家族1999年以1.45億元購入該物業，現帳面獲利6.93億元或4.78倍。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款