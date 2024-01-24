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蓮香樓上環舊址申改商住項目 提供175伙 總樓面較原商廈方案少逾三成

【明報專訊】商廈市場前景不明朗，近年不少發展商因應市况變陣，將原作商廈發展項目申請作住宅發展，其中資本策略（0497）將原作商廈發展的上環曾昭灝大廈，即百年茶樓老店蓮香樓舊址，向城規會申請重建成30層高商住物業，提供約175伙，總樓面約6.88萬方呎，比早前獲批近10萬方呎商廈發展方案減逾三成。

明報記者 甘潔瑩

據城規會文件顯示，上述申請地點位於上環威靈頓街152至164號曾昭灝大廈，地盤面積約6618方呎，申請人最新計劃以地積比10.4倍發展，重建為一幢30層高商住物業，地下、閣樓及1樓將作零售及餐飲用途，2樓及3樓為住宅會所，而樓上為住宅樓層，申建175伙、單位平均面積342方呎，總樓面約6.88萬方呎，預計2030年落成。曾昭灝大廈坐落於商業用地，以最高地積比15倍計，可建樓面約6.3萬方呎，而資策去年5月獲屋宇署批出建築圖則，批建一幢25層高商廈，總樓面約9.9萬方呎，即是次改作商住發展總樓面，較商廈發展方案少逾三成。

事實上，本月初新世界（0017）原作商廈發展的尖沙嘴漢口大廈，去年9月調整發展方案，並於本月獲批建分層住宅及辦公室、商店及服務行業/食肆用途，提供約110伙，總樓面維持13.88萬方呎。另長實（1113）紅磡海韻軒及海灣軒兩個服務式住宅項目，分別於2018年及2019年獲屋宇署批出商廈圖則，各涉逾100萬方呎樓面，近年相繼變陣，將項目申請改裝成住宅，分別提供1503伙及1665伙。

李萬益土瓜灣工廈申重建76伙住宅

此外，投資者李萬益持有的土瓜灣33號鼎新大廈，再向城規會申請重建為商住物業。據城規會文件顯示，項目現為一幢工業大廈，坐落於「住宅（戊類）」地，地盤約4200方呎，擬約9倍地積比重建一幢26層高商住大廈，提供76伙、平均面積414方呎的住宅單位，另設有小量非住用樓面，總樓面涉約3.78萬方呎，預計2027年12月落成。翻查資料，申請人2019年7月已就項目提出改劃住宅，當時擬重建成一幢24層高商住大廈，提供80個住宅單位，總樓面3.78萬方呎，及後撤回有關申請，即是次申請單位伙數減少4伙，而整體樓面與早前相若。

規劃署不反對宏安油塘工廈建676伙

另外，宏安地產（1243）持有的油塘工業大廈第4座，早前申請放寬地積比約21%，擬建676伙住宅，總樓面約30.43萬方呎。項目本周五於城規會審理，據規劃署文件顯示，上述發展方案符合該用地規劃意向，不反對有關申請，料可獲開綠燈。

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