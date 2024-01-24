moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

完美醫療租力寶中心 呎租3年跌三成

【明報專訊】疫情後本港甲級商廈市場持續低迷，有醫學美容公司趁租金低企進駐金鐘商廈，其中前稱必瘦站的完美醫療（1830），早前就以月租約48萬元租用金鐘力寶中心2座全層逾1.2萬方呎單位，呎租約40元，較對上租約、即3年前信銀（香港）投資租用時呎租低近三成。

月租48萬租1.2萬呎樓面

上述物業為力寶中心2座28樓全層，面積約12,083方呎，早前獲NEW BEAUTY GROUP LIMITED承租。據悉，物業月租約48.3萬元，呎租約40元，該公司營運總監兼執行董事為歐陽慧，公司秘書為蘇顯龍。

據代理表示，上述樓層其中約7503方呎樓面，曾於2015年至2021年獲信銀（香港）投資租用，2021年遷出前，月租約42萬元，呎租即約56元。換言之，若以呎租計，完美醫療最新租用呎租，較3年前低約28.5%。

去年商廈買賣登記749宗

按年跌4%

另利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年表示，去年通關復常後，市場重啟進度緩慢，更不幸遇上美國聯儲局持續加息，去年全年商廈整體買賣登記錄得749宗，較2022年781宗再跌4%，連續兩年陷入歷史次低，較2020年637宗多出112宗，商廈買賣合約登記總值去年更急挫70%，至317.31億元，為近14年次低。

展望2024年，黃應年表示，商廈市道未許樂觀，有見近期本港股市仍未止瀉，加上息口暫仍高企，企業擴充意欲低迷，投資者亦無心戀戰入市，他相信今年商廈買賣登記宗數，仍有機會再跌至700宗的歷史次低水平，按年恐再減少7%，而成交金額也料下跌5%至300億元水平。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款