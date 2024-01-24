內地客310萬購大埔廣場兩房 付47萬辣稅

連同上述個案，大埔廣場暫錄3宗成交，所有成交呎價均低於1萬元，較去年成交呎價約1萬至1.25萬元低，而最新成交呎價更屬近年新低。

碧華閣3房移民盤1418萬易手

另外，美聯首席助理聯席董事彭文翎表示，九龍塘筆架山道碧華閣錄得今年首宗成交，位於中層B1室，實用1090方呎，3房1套間隔，原業主因移民以1418萬元售出單位，實呎13,009元，屬市價水平。原業主1997年10月880萬元購入，持貨逾26年，帳面賺538萬元或逾六成。

不過有業主持貨近10年仍要蝕使費離場，世紀21Q動力分行執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島7座低層D室，實用729方呎，3房1套連工人房間隔，望海景，以938萬元成交，實呎12,866元，做價與業主2015年買入價相若。

藍灣半島3房938萬沽

9年蝕使費離場

上述單位原業主2015年8月900萬元購入，持貨不足9年帳面獲利38萬元或約4%，連使費計料實際微蝕約14萬元或約2%。買家為同區客，業主有見近日股市波動，因此決定賣出單位套現。藍灣半島本月至今共錄得兩宗成交，較上月同期3宗稍為回落。

區內客6.6萬租康樂園單號屋

租賃方面，大埔老牌洋房屋苑康樂園錄得大額租務成交。中原分行經理鄭浩强表示，康樂園第10街單號屋，實用面積1596方呎，以6.6萬元租出，實用呎租41.4元。新租客為區內客，業主2012年以1920萬元購入，租金回報約4.1厘。